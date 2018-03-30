﻿إضراب عام في أكبر مستشفى تونسي بعد تعرض طبيبة للتحرش الجنسي

تونس ـ «القدس العربي»: شهد أكبر مستشفى في تونس إضرابا مفاجئا للعاملين فيه بعد تعرض إحدى الطبيبات لتحرش جنسي قام به بعض المنحرفين، فضلا عن اعتقال بعض عناصر الأمن لعدد من العاملين في المستشفى لفترة من الزمن قبل إطلاق سراحهم لاحقا. وقرر العاملون في مستشفى «شارل نيكول» في العاصمة التونسية الدخول في إضراب عن العمل بعد اعتقال عناصر الأمن لحارس المستشفى وأحد الممرضين، عقب تعرض طبيبة مقيمة في المستشفى للتحرش الجنسي من قبل شبان في حالة سكر، فضلا عن اعتدائهم على ممرض تدخل لحمايتها.

وقال كمال بوزيدي أمين عام نقابة العاملين في المستشفى في تصريح إذاعي «في الساعة الثالثة من فجر (الجمعة) قدم ثلاثة أشخاص في حالة سكر إلى قسم الإستعجالي لتلقي العلاج ولكن بمجرّد دخولهم للقسم قاموا بإشعال السجائر قبل أن يقوموا بالتحرّش جنسيا بالطبيبة المناوبة» مشيرا إلى أن الطبيبة قامت على إثر ذلك بالإستنجاد بالممرض المناوب للدفاع عنها، إلاّ أنّه تعرّض للإعتداء بالعنف من قبل الأشخاص الثلاثة.

وأشار إلى أن عناصر الأمن توجهوا للمستشفى بعد إبلاغم بالحادثة ليقوموا بإيقاف الجميع ومن ثم إيقاف الطاقم الطبي لساعات عدة واتهامه بارتكاب أعمال عنف قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.