﻿اكتشاف نوع جديد من الضفادع

كراكاس ـ أ ف ب: أعلن علماء فنزويليون وكولومبيون إكتشاف نوع جديد من الضفادع في جبال بيريخا عند الحدود بين البلدين.

وأطلق على هذا النوع اسم «هيلوسكيرتوس جابريريا» وهو ذو جلد متعدد الألوان وصوت مميّز، ويعيش في الأنهار والمجاري المائية في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر عن سطح البحر.

وأُطلق على هذا النوع إسم «جابريريا» إحياء لذكرى جماعة من السكان الأصليين اندثرت تماما، كانت تعيش في هذه المنطقة من شمال غرب فنزويلا. وقال عالم الأحياء فرناندو روخاس – رونخايك المشرف على الدراسة: «لقد أمضينا سنوات طويلة لنثبت أن هذا النوع هو نوع جديد». وكان العلماء يلتقطون صورا لهذه الضفادع ويسجّلون أصوات شدوها بأجهزة حديثة، لإجراء التحليل والمقارنة بأنواع أخرى من الضفادع.