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ملالا تصل إلى وادي سوات في باكستان بعد خمس سنوات على تعرضها لإطلاق نار

Mar 31, 2018

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مينغورا: وصلت ملالا يوسفزاي الحائزة جائزة نوبل للسلام السبت إلى وادي سوات في أول زيارة تقوم بها لمسقط رأسها في شمال غرب باكستان منذ الاعتداء الذي استهدفها وكاد يودي بها عام 2012.

وتقوم الشابة البالغة من العمر الآن 20 عاما بزيارتها الأولى لباكستان وسط تدابير أمنية مشددة منذ أن أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها عليها عناصر من حركة طالبان في مينغورا كبرى مدن سوات حيث كانت ترتاد المدرسة، ما استدعى نقلها في حال الخطر إلى بريطانيا حيث تقيم منذ ذلك الحين.(أ ف ب)

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