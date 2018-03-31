مركز حقوقي إسرائيلي: إطلاق النّار على متظاهرين عزّل مخالف للقانون

القدس المحتلة: قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إن “إطلاق النار على متظاهرين عزّل مخالف للقانون”.

وأضاف “بتسيلم” (خاص) في بيان، السبت، “لا توجد حالة “قتال” بين جنود مدجّجين بالسّلاح ومتظاهرين عزّل”.

وتابع″ تعليمات إطلاق النار المخالفة للقانون، والانصياع لها، هما ما أدّى إلى هذا العدد الكبير من الإصابات في قطاع غزة”.

وكان “بتسيلم” قال، الخميس، إن”الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة – جلّها من صُنع أيدي إسرائيل فإذا شاءت يتغيّر الواقع هناك فورًا ويتحسّن وضع سكّان القطاع بشكل ملحوظ”.

ولكنه استدرك “لكنّ إسرائيل اختارت الإصرار على سياستها: هي التي حوّلت غزّة إلى سجن كبير والآن عندما يعلن أسرى هذا السجن أنّهم سيحتجّون على هذا الواقع تمنعهم من ذلك وتهدّد بالفتك بهم”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1533، الجمعة، في مهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية على حدود قطاع غزة لمناسبة يوم الأرض.