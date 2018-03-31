تحطم طائرة “تجسس″ إسرائيلية من دون طيار جنوبي لبنان- (صور)

بيروت: سقطت طائرة “تجسس″ إسرائيلية من دون طيار، جنوبي لبنان، صباح السبت، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية (رسمية).

وأكدت الوكالة أن “طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت صباح اليوم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان”.

وبثت وسائل إعلام لبنانية صورا للطائرة الاسرائيلية، ويظهر عليها كتابات بالعبرية.

من جهته أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة من دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان بسبب عطل تقني.

سقطت الليلة الماضية قطعة جوية دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب #لبنان نتيجة خلل فني. سيتم فحص الحادث. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2018

وعادة ما يشكو لبنان لمجلس الأمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لأجوائه.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن هذه الخروقات هي بهدف التحسس والحصول على احداثيات جوية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان الجمعة عن خرق طائرتين إسرائيليتين للأجواء اللبنانية لبعض الوقت. (الأناضول)