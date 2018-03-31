أقرباء ستيفن هوكينغ يودعونه السبت في كامبريدج

لندن: يشارك أفراد من العائلة وأصدقاء وزملاء بعد ظهر السبت، في تشييع عالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينغ أحد عمالقة العلوم في العقود الماضية، في مدينة كامبريدج حيث كان يقيم ويدرّس لأكثر من نصف قرن.

ويُشيع هوكينغ الذي كان ملحداً، في مراسم خاصة عند الساعة الثانية بعد الظهر (13,00 ت غ) في كنيسة ساينت ماري ذي غريت التابعة لجامعة كامبريدج في شرق انكلترا قرب كلية “غونفيل اند كايوس كولدج” التي عمل فيها طويلاً.

وقال أبناؤه لوسي وروبرت وتيم في بيان إن “حياة والدنا ونتاجه كانا يعنيان الكثير لأناس كثر، أكانوا مؤمنين أم لا. من هنا، ستكون المراسم جامعة وتقليدية في آن، في ما يعكس سعة الأفق والتنوع في حياته”.

وأضاف هؤلاء “والدنا عاش وعمل في كامبريدج لأكثر من 50 عاماً (…) لهذا السبب قررنا تنظيم مراسم تشييعه في المدينة التي أحبها وبادلته الحب”.

وطلبت العائلة من ستة أشخاص ينتمون لجامعة كامبريدج حمل نعشه.

وتوفي هوكينغ المعروف باعماله حول اسرار الكون، في منزله في كامبريدج في 14 آذار/مارس عن 76 عاماً. وقد أثارت وفاته سيلاً من رسائل التكريم من بعض من شخصيات بارزة العالم بينهم الملكة اليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما.

ووقع الآلاف على سجل التعازي الذي فتح بعد وفاة هوكينغ الذي نجح باستقطاب جمهور عريض من خلال كتابه للتبسيط العلمي “ايه بريف هيستوري اوف تايم” الصادر في 1988.

وهو كان اأضاً مشاركاً في الثقافة الشعبية مع ظهور له في افلام مثل “ستار تريك: ذي نيكست جينيريشن” و”ذي سيمسونز″، فيما استعانت فرقة “بينك فلويد” بصوته احياناً.

وقد تحدى عالم الفيزياء الفلكية التكهنات التي كانت تتوقع ألا يعيش سوى لبضع سنوات بعد تشخيص اصابته في سن مبكرة بمرض انتكاسي نادر هو التصلب الجانبي الضموري أو ما يعرف بمرض شاركو في 1964.

وقد حرمه المرض تدريجياً من حركته وأقعده على كرسي متحرك بعدما أصبح مشلولاً بشكل شبه كامل وبات عاجزاً عن الكلام سوى عن طريق جهاز خاص.

وبعد مراسم التشييع الخاصة، سيقام حفل تأبيني على نطاق أوسع لستيفن هوكينغ في 15 حزيران/يونيو سيوضع خلاله رماده في كاتدرائية ويستمنستر التي تضم رفات ملوك وملكات فضلاً عن مشاهير من رجال ونساء بينهم عملاق آخر في مجال العلوم هو اسحق نيوتن.

ستيفن هوكينغ من مواليد 8 كانون الثاني/يناير 1942 بعد 300 عام تماماً من وفاة غاليليو. وهو أصبح في سن 32 عاماً أحد أصغر أعضاء “رويال سوسايتي”، أهم المؤسسات العلمية في بريطانيا. (أ ف ب)