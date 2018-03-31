بن سلمان يستبعد رحيل الأسد عن السلطة ويدعو الجيش الأمريكي للبقاء في سوريا
“القدس العربي”: استبعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، كما دعا إلى أن يحافظ الجيش الأمريكي على تواجده في سوريا على المدى المتوسط.
وخلال مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية، قال ولي العهد السعودي: “بشار باق”، (في السلطة) معربا عن اعتقاده أنه ليس من مصلحة الرئيس السوري “ترك الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم” في سوريا.
من جهة أخرى اعتبر الأمير السعودي، وفق المجلة، أنه من الضروري أن يحافظ الجيش الأمريكي على وجوده في سوريا، على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بأن قوات بلاده ستنسحب من هناك قريبا.
وأضاف بن سلمان للمجلة: “نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم تكن على المدى الطويل”.
وأشار إلى أن بقاء القوات الأمريكية على الأرض السورية هو “الجهد الأخير لمنع إيران من الاستمرار في توسيع نفوذها”.
ورأى بن سلمان أن مثل هذا “الهلال الشيعي” من شأنه أن يمنح إيران نفوذا أكبر في المنطقة.
وكان بن سلمان حذر في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية من إمكانية نشوب حرب مع إيران في غضون 10 إلى 15 عاما، إذا لم يعد هناك المزيد من الضغوط على “النظام” في طهران.
ويذكر أن العلاقات مقطوعة بين إيران والسعودية منذ مطلع عام 2016عقب اقتحام ايرانيين السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران عقب اعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر ضمن 47 شخصا آخرين على خلفية اتهامات بالإرهاب.
اخبار قوية …يعني لماذا وعدت المعارضة ولماذا السيد الجبير يقول الاسد سيرحل بالقوة او بالسياسة…ايها الشعب السوري بكل اطيافكم . اخرجوا كل الاجانب من أرضكم. وعيشوا حياتككككككم.!!!!!!
القطو يحب خناقه.
رأيي الشخصي ان إيران والسعودية وجهان لعملة واحدة!
كل منهم يبحث عن مصالحه واستقرار نظامه.
قال ولي العهد السعودي: أنه ليس من مصلحة الرئيس السوري “ترك الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم” في سوريا.
بينما انتم يا صاحب السمو مسموح لكم ان تفعلوا ما يحلو لكم واينما أردتم ومتى شئتم؟!
1. حسب قولكم يا سمو ولي العهد خلقتم الوهابية بأمر أمريكا لمحاربة الشيوعية !
2. ارسلتم المقاتلين الى أفغانستان تحت مسمى الجهاد وصرفتم المليارات على السلاح والتجنيد والتمويل هنالك!
3. تدخلتم في الحرب الأهلية اللبنانيه ودفعتم المليارات لحلفائكم لتنفيذ أجندتكم هنالك!
4. دعمتم صدام حسين على مدى 8 سنوات من الحرب مع إيران بالمليارات على شكل سلاح وغذاء!
5. انقلبتم على صدام واستقدمتم الأمريكان وتكفلتم بفاتورة اسقاط العراق في يد ايران!
6. دعمتم وساندتم السيسي بالمليارات لإسقاط النظام الديمقراطي الوليد هنالك!
حرقتم اليمن عن بكرة أبيه!
7. آمنتم الحماية والرعايه لقاتل دكتاتور لص وصل لكم بطائرته المحمله بالمليارات من الذهب و الاموال المنهوبه من الشعب التونسي.
ثم تخرج علينا عبر وسائل الإعلام الأمريكية لتقول أنه ليس من مصلحة الرئيس السوري “ترك الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم” في سوريا.
ليتك التزمت الصمت لحفظة ماء وجهك
يعني مقولة الجبير الشهيرة يجب ان يرحل سيتغير الى سوف يبقى.
بعد ان دمروا البلد بإسم الحرية.
مسكين الشعب السوري ضحكوا عليهم بشعارات الحرية و الديمقراطية.
للأسف سوريا هي من رحل إلى غير رجعة.
وعظيم الله اجر العرب.
في سوريا. والعراق واليمن وليبيا وفلسطين ووو
واطال الله في عمر جامعة الدول العربية النحس.
كفيت ووفيت يا أخ حمد من الشارقة….كل الذي ذكرته كوم…ووزارة الترفيه في أرض الحرمين الشريفين كوم علشان يلمع صورته أمام ولي أمره ترامب..وحسبنا الله ونعم الوكيل