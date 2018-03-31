واشنطن تبدي “حزنها البالغ” لسقوط شهداء برصاص الاحتلال في مواجهات غزة
واشنطن – “القدس العربي”: أعربت الولايات المتحدة عن “حزنها البالغ” لاستشهاد 16 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة، في ذكرى يوم الأرض خلال مسيرة احتجاجات واسعة، شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في تغريدة على (تويتر)، “نشعر بحزن بالغ للخسائر في الأرواح في غزة اليوم”، و “ندعو كل المعنيين إلى أخذ إجراءات لخفض التوتر”.
وشددت نويرت على أن “المجتمع الدولي يركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين حياة الفلسطينيين، ويعمل على خطة للسلام، العنف لا يخدم أياً من هذين الهدفين”.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 16 فلسطينياً استشهدوا وأصيب أكثر من 1400 آخرين في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وحمّل الرئيس محمود عباس الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة” عن سقوط الشهداء الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي “بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل”.
في 30 ديسمبر 2017
وأثناء إندلاع المظاهرات في مدن إيرانية عده
ولم تكن السلطات الإيرانية قد اطلقت النار على أحد!
وصفت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إيران بأنها “دولة مارقة تقوم صادراتها الرئيسية على العنف وسفك الدماء والفوضى”.
ودعت دول العالم إلى دعم الشعب الإيراني الذي يتظاهر سلمياً لنيل حقوقه الأساسية.
وكتب رئيسها ترامب على موقع (تويتر): هناك الكثير من التقارير بشأن مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا من الظلم وفساد النظام، وتبديد ثروة البلاد على تمويل الإرهاب في الخارج”.
وأضاف “الحكومة الايرانية يتعين أن تحترم حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في الاعراب عن آرائهم. العالم يراقبكم!”
في نفس الحالة تظاهر سلمي في عزة ولتفريقه وترهيبه يطلق عليه الرصاص الحي فيسقط 16 شهيد وألف مصاب فتعبر نفسها السيدة هيذر نويرت عن حزنها البالغ وتدعو الطرفين القاتل حامل السلاح ومطلق النار والمقتول حامل الاعلام والرايات البيضاء لخفض التوتر !؟!؟!؟
هل هنالك عهر سياسي أكثر من ذلك يا سادة؟