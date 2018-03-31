واشنطن تبدي “حزنها البالغ” لسقوط شهداء برصاص الاحتلال في مواجهات غزة



واشنطن – “القدس العربي”: أعربت الولايات المتحدة عن “حزنها البالغ” لاستشهاد 16 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة، في ذكرى يوم الأرض خلال مسيرة احتجاجات واسعة، شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في تغريدة على (تويتر)، “نشعر بحزن بالغ للخسائر في الأرواح في غزة اليوم”، و “ندعو كل المعنيين إلى أخذ إجراءات لخفض التوتر”.

وشددت نويرت على أن “المجتمع الدولي يركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين حياة الفلسطينيين، ويعمل على خطة للسلام، العنف لا يخدم أياً من هذين الهدفين”.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 16 فلسطينياً استشهدوا وأصيب أكثر من 1400 آخرين في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وحمّل الرئيس محمود عباس الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة” عن سقوط الشهداء الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي “بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل”.