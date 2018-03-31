روسيا تطلب من بريطانيا تفسيرا لتفتيش طائرتها وإلا عاملتها بالمثل

موسكو: قالت وزارة النقل الروسية السبت إن موسكو ستطلب توضيحا رسميا من بريطانيا لسبب خضوع طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية للتفتيش في مطار هيثرو الجمعة.

وقدمت السفارة الروسية في بريطانيا شكوى بشأن تفتيش الطائرة إثر الواقعة.

وقالت وزارة النقل في روسيا السبت إنها تريد معرفة ما حدث. وأضافت في بيان “إذا لم يكن هناك تفسير فسيعتبر الجانب الروسي الإجراءات حيال طائرتنا غير قانونية وسيحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء مماثل ضد شركات الطيران البريطانية”. (رويترز)