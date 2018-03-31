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ديما بياعة تفاجىء زوجها وتحتفل بعيد ميلاده – (فيديو)

Mar 31, 2018

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لندن: فاجأت الفنانة السورية ديما بياعة زوجها أحمد الحلو، واحتفلت بعيد ميلاده بوجود الأصدقاء والأصحاب، حيث بدا زوجها متفاجئاً.

كما ظهر في مقطع الفيديو، الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب الإصدقاء، إبن ديما من زوجها السابق تيم حسن، وهو يرقص على أنغام الموسيقى، حيث يعيش ولديّ ديما بياعة ورد وفهد من طليقها تيم حسن، معها ومع زوجها، وتربطهما في الوقت نفسه علاقة جيدة بوالدهما الممثل تيم حسن.

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1 COMMENT

  1. في ماذا سيفيدنا إحتفالها بعيد ميلادها أو بميلاد زوجها؟!!!! عجيب!!!

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