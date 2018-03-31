الأردن: ضبط 2027 “كف حشيش” وإلقاء القبض على تسعه متورطين- (صور)

عمان- “القدس العربي”: تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من ضبط 2027 كفا من مادة الحشيش المخدر، بما يقدر بـ٤٠٠ كغم، وإلقاء القبض على تسعه أشخاص تورطوا في القضية.

وأوضح مصدر أمني أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الأشخاص بحيازة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وتخزينها في أحد المنازل في احدى مناطق البادية الشمالية تمهيدا للمباشرة ببيعها وترويجها حيث شكل فريق تحقيق خاص لمتابعه تلك المعلومات والتأكد منها وتحديد كافة المتورطين والقبض عليهم.

واضاف المصدر أن فريق التحقيق وبعد مراقبة ورصد تحركات عدد من المشتبه بهم وجمع المعلومات حولهم تمكن من تحديد مكان اخفاء المواد المخدرة وهوية كافة المتورطين، حيث شكلت عدة فرق مداهمة باسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة لمداهمة مكان اخفاء المواد المخدرة ومداهمة اماكن تواجد كافة المتورطين في القضية.

وأشار المصدر الأمني إلى أن فرق المداهمة التي تحركت بالتزامن تمكنت من ضبط مادة الحشيش المخدر وإلقاء القبض على تسعه أشخاص تورطوا في القضية، اضافة إلى ضبط سلاح ناري اوتوماتيكي.