بوجديمون يغرد من سجنه بألمانيا: لن أستسلم

نويمونستر: غرد كارليس بوجديمون، الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الإسباني، السبت، على حسابه على تويتر، وذلك لأول مرة منذ إلقاء القبض عليه في ألمانيا.

وكتب بوجديمون (55 عاماً) على تويتر من محبسه في مدينة نويمونستر الألمانية:” ليكن بذلك واضحاً للجميع أنني لن استسلم، ولن أتخلى، ولن اتراجع أمام الأعمال غير القانونية من قبل هؤلاء الذين خسروا في الانتخابات”.

وفيما يبدو أنه إشارة إلى الحكومة المركزية في مدريد، قال بوجديمون منتقداً إنها تعرض سيادة القانون للخطر لضمان وحدة الدولة.

كانت الحكومة المركزية في مدريد سحبت سلطات إقليم كتالونيا ،بعد إجراء استفتاء محظور على استقلال الإقليم في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتمكنت الأحزاب الانفصالية في كتالونيا من الفوز بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم في الانتخابات الجديدة التي أجريت لاحقاً في كانون أول/ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية كانت قد ألقت القبض يوم الأحد الماضي، بناء على أمر اعتقال أوروبي، على بوجديمون الذي لاذ إلى المنفى في العاصمة البلجيكية بروكسل في الخريف الماضي.

ويدرس القضاء الألماني في الوقت الراهن ما إذا كان ينبغي تسليم بوجديمون إلى إسبانيا التي تتهمه بالتمرد، وفي حال إدانته يمكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاماً. (د ب أ)