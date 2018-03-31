بريطانيا تدرس طلباً من روسيا لزيارة يوليا سكريبال

لندن: أعلنت لندن السبت، إنها تدرس طلباً من موسكو لزيارة يوليا سكريبال ابنة جاسوس روسي سابق تعرض للتسمم بغاز أعصاب على الاراضي البريطانية.

ولا يزال سيرغي سكريبال وابنته في المستشفى منذ الرابع منذ آذار/مارس اثر الهجوم الذي تحمل لندن وحلفاؤها مسؤوليته لروسيا.

وهو اول استخدام لأسلحة كيميائية في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وادى الى توتر العلاقات بين موسكو والغرب.

واوضحت وزارة الخارجية إنها من اجل اتخاذ قرارها، ستأخذ بعين الاعتبار ما اذا كانت يوليا سكريبال ترغب في ان يزروها روس في المستشفى.

وأعلن المستشفى حيث تعالج يوليا الخميس ان حالتها لم تعد حرجة. وتابع مستشفى سالزبري إن المرأة البالغة من العمر 33 عاماً “تتحسن بسرعة ولم تعد في حالة حرجة”.

وأكدت المستشفى إنها في حالة “مستقرة” فيما ذكرت بي.بي.سي إنها استعادت وعيها وبدات في التحدث.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، “ندرس طلبات للسماح بزيارة قنصلية تماشيا مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي والداخلي، بما في ذلك حقوق ورغبات يوليا سكريبال”.

ولا يزال سيرغي سكريبال (66 عاماً) في حالة حرجة لكن مستقرة.

وكان سكريبال قد باع أسراراً إلى بريطانيا وانتقل إليها عام 2010 في إطار صفقة تبادل جواسيس. وكانت ابنته تزوره قادمة من روسيا. (أ ف ب)