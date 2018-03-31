الانتخابات المصرية: إغلاق باب تلقي الطعون من مرشحي الرئاسة وإعلان النتائج الاثنين

القاهرة: أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم السبت، إغلاق باب تلقي الطعون من مرشحي الرئاسة ، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتلق أى طعون من المرشحين(الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى ، مرشح حزب الغد الليبيرالي.)

وشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية 54 منظمة محلية، و9 منظمات دولية، إضافة إلى 680 مراسلاً أجنبياً.

وقالت الهيئة، بحسب ما أورده موقع قناة النيل للاخبار اليوم، إنها ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات بشكل رسمي الاثنين فى مؤتمر صحافي عالمي .

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن الهيئة لم تتلق أي طعون على نتائج اللجان العامة خلال الفترة الرسمية للطعن، وبالتالي فقد قامت بإغلاق باب تلقي الطعون من مرشحي الرئاسة، منوهاً بأن اللجنة كانت قد حددت في برنامجها الزمني المعلن فى 8 كانون ثان/يناير الماضي السبت و الاحد لنظر الطعون والبت فيها حال وجودها.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نتائج المحافظات وصلت الى مقر الهيئة، باستثناء محافظة الوادي الجديد، نظراً لبُعد المسافة وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح الشريف:”الهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق، بعد إضافة نتائج تصويت المصريين بالخارج”.

من جانبه، قال مصدر قضائي إن الهيئة انتهت من التواصل مع اللجان العامة لتجميع الأرقام من كل لجنة وحصر أعداد التصويت الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة من اللجان العامة على مستوى الجمهورية التي تبلغ 367 لجنة عامة، بحسب النيل للاخبار.

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية مساء يوم الأربعاء الماضى أبوابها في اليوم الثالث والأخير.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفاً و687، تحت إشراف 18 ألفاً و678 قاضياً، بمعاونة 103 آلاف موظف، وفق تصريحات صحافية سابقة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ( مستقلة)، لاشين إبراهيم.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 16 و18 آذار/ مارس الجاري.(د ب ا)