مصالحة بين أصالة وشقيقتها ريم نصري -(صور)

لندن: نشرت شقيقة الفنانة السورية أصالة نصري،ريم نصري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة عائلية تظهر تصالحهما، بعد مقاطعة دامت سنوات عدة.

وأردفت ريم الصور بتعليق جاء فيه “الحمدلله يا رب”، وبدورها نشرت أصالة صوراً أخرى للمناسبة بحضور ابنتها شام الذهبي.

وكانت ريم نشرت في وقت سابق مقطع فيديو ظهرت فيه اصالة، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقهما أنس.

وكتبت تعليقاً عليه: “ربي احفظ لي عائلتي وإخواتي الطيبين وارضَ عنهم في الدنيا كما رضيت عني وخلقتني بينهم”.

وقد حقق هذا الفيديو آلاف المشاهدات وتفاعل معه المتابعون وتمنوا للعائلة الاتفاق الدائم. ومما كتبوا: “الله يديم المحبة بين بعضكن ويخلينا ماما عزيزة اللي بموت فيها ويطولنا بعمرها ويعطيها الصحة والعافية” و”عقبال ما تتصالحي مع أصالة لأنو والله ما في أحلى من الإخوة الله يهدي بالكن يا رب” و”ما أطيب قلبك ياريم. الله يجمعكم مع بعض”.