تشييع جثامين 6 فلسطينيين استشهدوا قرب حدود غزة أمس -(فيديو)

غزة: شيّع المئات في قطاع غزة، السبت، جثامين 6 فلسطينيين، استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة على الحدود الشرقية، أمس، خلال مشاركتهم في مسيرات “العودة وكسر الحصار”.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء في المساجد القريبة من أماكن سكناهم، قبيل مواراتهم الثرى .

وفي شمال قطاع غزة، ودّع الفلسطينيون جثامني الشابيْن “حمدان أبو عمشة (من بلدة بيت حانون)، وبادر الصباغ (من بلدة جباليا)”.

وفي منطقة وسط القطاع، شيعوا الشهيديْن “عبد القادر الحواجري (من النصيرات)، وناجي أبو حجير (من مخيم البريج)”.

أما جنوب القطاع، فقد ودّع جثماني الشهيديّن “جهاد أبو ناموس (من مدينة خانيونس)، وإبراهيم أبو شعر ( من مدينة رفح)”.

وقد وارى آلاف الفلسطينيين الجمعة، جثامين 9 شهداء فلسطينيين، سقطوا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة.

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي أمس، على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”، ما أدى إلى مقتل 16 شهيداً، وإصابة 1416 شخصاً.

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي. (الأناضول)