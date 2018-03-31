صلاح يواصل التهديف ويقود ليفربول لقلب الطاولة على كريستال بالاس

لندن: بفضل هدف متأخر حمل توقيع المصري الدولي محمد صلاح صعد ليفربول إلى المركز الثاني في دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 اليوم السبت على مضيفه كريستال بالاس اللندني المهدد بالهبوط.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعبه الصربي لوكا ميليفويفيتش قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 49 عن طريق ساديو ماني.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 84 عندما أرسل صلاح هداف البطولة الكرة إلى داخل شباك الضيوف من مدى قريب ليرفع رصيده إلى 29 هدفا في الدوري متفوقا بفارق خمسة أهداف على هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الثاني في الترتيب.

4 أرقام للمصري صلاح

وقد حقق صلاح 4 أرقام بعد تسجيله هدف في مرمى كريستال بالاس في المباراة التي انتهت بفوز الأول بهدفين لهدف في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

الأرقام جاءت على النحو التالي:

- رفع صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي للدوري إلى 29 هدفًا وهو أعلى عدد يسجله لاعب إفريقي خلال موسم واحد في “البريمرليغ” متساويًا مع الإيفواري ديديه دروغبا، مهاجم تشيلسي السابق الذي سجل نفس العدد موسم 2009-2010.

- مباراة اليوم هي الواحدة والعشرين في الدوري الموسم الجاري التي يسجل فيها صلاح، وهو أعلى رقم خلال موسم واحد في تاريخ “البريمرليغ”، ليتساوى بذلك مع الهولندي روبن فان بيرسي في موسم 2012-2013، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2007-2008 عندما كانا لاعبين في مانشستر يونايتد.

- رفع صلاح رصيده إلى 37 هدفًا في موسم واحد مع ليفربول، معادلا رقم روجر هانت، الذي سجل نفس عدد الأهداف في موسم 1964-1965، حيث يتصدر الترتيب أيان راش الذي سجل 47 هدفًا في موسم 1983-1984.

- تساوى صلاح مع رونالدو في صدارة هدافي الدوريات الخمس الكبرى (ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، إنكلترا، فرنسا) في جميع المسابقات، برصيد 37 هدفًا لكل منهما في الموسم الجاري. (وكالات)