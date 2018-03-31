إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب حدود غزة

غزة: أصيب 3 فلسطينيين، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتأتي تلك الحادثة، غداة مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، تجاه فلسطينيين عزل الجمعة، بينما كانوا يحيون ذكرى “يوم الأرض”، أسفرت عن استشهاد 15 شخصاً وإصابة المئات.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، “إصابة 3 فلسطينيين بجراح متوسطة في الأقدام، برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لكل من رفح وخانيونس ومدينة غزة”.

ولليوم الثاني على التوالي، تجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار “السلمية والشعبية”، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

والجمعة، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على تلك التجمعات السلمية، ما أدى إلى مقتل 15 شهيداً، وإصابة 1416 شخصاً.

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي. (الأناضول)