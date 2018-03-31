لماذا حذف وزير الثقافة الجزائري حسابه على “فيسبوك”؟ ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

كشف وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي أنه حذف حسابه على ” فيسبوك” مؤخراً.

وصرح لقناة تلفزيونية جزئاري خاصة أنه قام بذلك بعد أن لاحظ انفلاتاً لدى بعض الناس وعدم الاحترام والتشخيص والتبليغ.

وكان رد وزير الثقافة الجزائري على سؤال طرحته برلمانية تمثل حزبا إسلاميا بخصوص نقل تمثال امرأة عارية تعرض للتخريب من “ملتح” ادخل بعدها لمستشفى الأمراض العقلية، إلى المتحف ، أثار جدلا واسعا، خاصة وأن رد الوزير كان مباشرا وصريحا، عندما قال إن الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة هم الذين يجب أن يوضعون في المتحف.