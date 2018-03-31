أنقرة: انتهاء “الدولة” ينفي شرعية أي وجود عسكري أجنبي في سوريا بما في ذلك الفرنسي

أنقرة: قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، اليوم السبت، إن قرب انتهاء تهديد تنظيم “الدولة” (داعش) الإرهابي، ينهي شرعية أي وجود عسكري أجنبي في سوريا، بما في ذلك الوجود الفرنسي.

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب اجتماع ثلاثي، جمعه بنظيريه الأذري ذاكر حسنوف، والجورجي ليفان إيزوريا، في ولاية غريسون، شمالي تركيا.

وأضاف جانيكلي “بما أن خطر داعش انتهى إلى حد كبير، فإنه لم تعد هنالك أرضية مشروعة لتواجد فرنسا، أو أي دولة أخرى، عسكريًا في سوريا”.

وتابع “إذا أرادت باريس أن يكون لها وجودٌ عسكريٌ شمالي سوريا، تهدف من ورائه دعم التنظيمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنه سيكون غير مشروع بموجب القانون الدولي، و(سيكون) بمثابة احتلال”.

كما أعرب عن أمله بعدم إقدام فرنسا على خطوة إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة.

وأوضح الوزير أنّ جميع الدول التي تحارب “الدولة”، لها وكلاء للحرب عنها، باستثناء تركيا، مبيناً أن “القوات المسلحة الوحيدة التي تحارب تنظيم داعش الإرهابي، وجهًا لوجه، هي القوات المسلحة التركية”.

وتابع بهذا الخصوص “بشكل مباشر، تركيا تقاتل بجنودها، وبوجودها العسكري، وهي الوحيدة التي تقاتل الإرهابيين”.

وأكد جانيكلي أهمية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب وحداته العسكرية من سوريا بعد الانتهاء من حرب تنظيم “الدولة” الإرهابي”.

وأشار بناءً على ذلك، “من الصعب هنا أن نفهم تحت أي ذريعة سترسل فرنسا قواتها إلى سوريا”.

وبيّن أن فرنسا من الدول التي تصنف “بي كا كا” تنظيماً إرهابياً، قائلاً “هذا الأمر ينطبق أيضا على ‘ب ي د/ي ب ك‘ الذي يعد جزءاً عضوياً من بي كا كا”.

(الأناضول)