الترجي يطيح بالصفاقسي ويقترب من لقب الدوري

تونس: انتزع الترجي التونسي فوزا ثمينا من الصفاقسي 2 / صفر، اليوم السبت، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري التونسي لكرة القدم.

واقترب الترجي خطوة من احراز اللقب للموسم الثاني على التوالي مع تحقيقه الفوز أمام أبرز المنافسين.

وحسم الترجي المباراة منذ شوطها الأول بهدفين سريعين في الدقيقة 24 عبر المهاجم طه ياسين الخنيسي وفي الدقيقة 26 عبر سعد بقير.

ورفع الترجي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط مؤقتا عن ملاحقه الرئيسي النادي الافريقي.

وابتعد الصفاقسي عن المنافسة على اللقب حيث يقبع في المركز الرابع بـ37 نقطة بينما لم يتبق على نهاية الموسم سوى أربع جولات.

وفرط النجم الساحلي في المركز الثاني بسقوطه اليوم في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الملعب القابسي.

وأصبح النجم ثالثا بـ40 نقطة متخلفا بفارق 13 نقطة عن الترجي بينما يحتل الملعب القابسي المركز 11 وفي رصيده 23 نقطة.

وفاز شبيبة القيروان بثنائية نظيفة على مستقبل قابس سجلها صبري الزايدي في الدقيقة 45 والغيني بوبكر سيلا في الدقيقة .57

وسقط الملعب التونسي أمام ضيفه النادي البنزرتي 1 / .2

وسجل الضيوف أولا عبر فيراس بلعربي في الدقيقة 51 ومهدي الرصايصي في الدقيقة 65 بينما قلص الملعب التونسي الفارق في الدقيقة 67 عبر أيمن كثيري.(د ب أ)