يونايتد يفوز بسهولة ومعركة في مؤخرة ترتيب الـ”بريمرليغ”

لندن: حافظ مانشستر يونايتد على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز بسهولة 2-صفر على سوانزي سيتي بينما واصل غريمه ليفربول مطاردته وانتصر 2-1 على كريستال بالاس بفضل هدف من الهداف المصري المتألق محمد صلاح اليوم السبت.

ووصل روميلو لوكاكو إلى الهدف 100 في الدوري الممتاز وأضاف زميله أليكسيس سانشيز، المنضم من أرسنال في يناير كانون الثاني الماضي، الهدف الثاني كما عاد بول بوجبا إلى تشكيلة الفريق الأساسية.

وأنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد فرصتين من تامي أبراهام.

وأصبح رصيد يونايتد 68 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطتين عن ليفربول ثالث الترتيب والذي خاض 32 مباراة. وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب برصيد 81 نقطة من 30 مباراة وسيلتقي مع ضيفه إيفرتون تاسع الترتيب اليوم أيضا.

وأحرز ليستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي 2016، هدفين قرب النهاية ليفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون الذي دفع ثمن إهدار ركلة جزاء.وأنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي ركلة جزاء من جلين موراي هداف برايتون في الدقيقة 77 ثم رد ليستر وتقدم بهدف سجله فيسنتي إيبورا قبل سبع دقائق من النهاية.

وتعرض ويلفريد نديدي لاعب ليستر للطرد في الدقيقة 87 بسبب حصوله على إنذارين قبل أن يضمن الفريق الانتصار بهدف جيمي فاردي في اللحظات الأخيرة.

وابتعد وست هام يونايتد من منطقة الهبوط بالفوز 3-صفر على ساوثامبتون مستفيدا من ثنائية ماركو أرناوتوفيتش.

وكان أرناوتوفيتش دخل في خلاف مع مارك هيوز مدربه السابق في ستوك سيتي عندما رحل وانتقل إلى وست هام الصيف الماضي لكنه كان وراء تعثر هذا المدرب في ظهوره الأول في الدوري مع فريقه الجديد ساوثامبتون.

ويتقدم هدرسفيلد تاون ثلاث نقاط على منطقة الهبوط عقب خسارته 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد الذي سجل الهدف عن طريق أيوزي بيريز.

وخسر وست بروميتش فريق الذيل، الذي فاز مرة واحدة في 30 مباراة منذ تفوقه على بيرنلي في أغسطس آب الماضي، أمام بيرنلي بنتيجة 2-1.

وسجل آشلي بارنز الهدف الأول بركلة خلفية مزدوجة بشكل رائع وأضاف كريس وود الهدف الثاني في فريقه السابق قبل أن يقلص سالومون روندون الفارق لوست بروميتش.

وأحرز المخضرم جيرمين ديفو هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح بورنموث التعادل 2-2 مع واتفورد في لقاء مثير.

ويملك وست بروميتش 20 نقطة في المركز الأخير ويتأخر بسبع نقاط عن ستوك سيتي ويحتل ساوثامبتون المركز 18 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن بالاس وثلاث نقاط عن سوانزي وهدرسفيلد بينما يملك وست هام 33 نقطة وتقدم إلى المركز 14.(رويترز)