تونس.. تعرض سائحَين للطعن خلال عملية سرقة

تونس: أصيب سائحان أجنبيان في محافظة الكاف شمال غربي تونس إثر تعرضهما لطعن بسكين من قبل شخص كان يحاول سرقتهما.

وقالت وزارة الدّاخلية التّونسية، السبت، إن “سائحين أجنبيين يحملان جنسيّتين أوروبيّتين (لم تحددهما بالضبط) تعرضا صباح اليوم بمنطقة العين في محافظة الكاف، للاعتداء بواسطة سكّين بنيّة نشلهما (سرقتهما) من طرف شخص ما أدّى إلى إصابتهما بجروح سطحيّة حسب بعض الشهود”.

وأضاف البيان أنّ “المواطنين تدخلوا في الوقت المناسب، كما حلّت الوحدات الأمنيّة لمنع هذا الشخص من مواصلة ارتكابه لجريمته”.

ولم يوضح البيان هوية الجاني، إلا أنه نقل عن بعض أفراد عائلته أنّه “يعاني من اضطرابات وتوتّرات نفسيّة خلال الفترة الأخيرة”.

ووفق المصدر ذاته، أذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بالجاني ومواصلة التحقيق معه.

وتمّ نقل السّائحين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تبيّن من خلال الفحوصات الطبيّة الأوّلية أنّ حالتهما عاديّة ولا تنذر بالخطر، حسب المصدر ذاته.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تعرضت سائحتان ألمانيتان إلى عملية طعن في سوق للصناعات التقليدية في المدينة العتيقة بمحافظة نابل الساحلية شمال شرقي تونس، وأكدّت الداخلية التونسية آنذاك أن الحادث لا صلة له بالإرهاب.

وتعول تونس على إيصال صورة مشرقة وآمنة للسياح الأجانب من أجل إنجاح الموسم السياحي.

وتوقّع رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، مؤخرا، أن يشهد القطاع السياحي في بلاده ارتفاعا بـ2.5 مليون سائح ليبلغ 8 ملايين سائح عام 2018 (مقارنة بعام 2017)، إذ بلغت نسبة الحجوزات لهذا الصيف 100 في المئة، مع توقّع ارتفاع العائدات بـ25 في المئة.

وتشهد تونس منذ مايو/أيار 2011 أعمالا إرهابية بين الحين والآخر، تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وفي أواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها منتصف الشهر الجاري، إذ مددت لـ7 أشهر.

(الأناضول)