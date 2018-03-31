السعودية تنفي الأنباء عن زيارة مرتقبة لولي عهدها إلى العراق

الرياض: نفت السعودية، السبت، ما تداولته وسائل إعلام عربية عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكره)، أنه “لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة ولي العهد إلى العراق”. ونوه المصدر بـ”العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخرًا في المجالات كافة”.

وتداولت وسائل إعلام عربية مؤخرا الأنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان إلى العراق، وعن استعدادات جارية لاستقباله.

وتحسنت العلاقات بين الدولتين الجارتين على نحو ملحوظ بدءا من العام الماضي، بعد عقود طويلة من التوتر في أعقاب اجتياح الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت عام 1990.

وأجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زيارة إلى بغداد، في فبراير/شباط 2017، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ربع قرن.

وزار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرياض، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وكانت أول زيارة من نوعها للمسؤول إلى السعودية، وشهدت إطلاق المجلس التنسيقي بين البلدين.

(الأناضول)