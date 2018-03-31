الحريري: دول خليجية سترفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان قريبا

بيروت: قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، السبت، إن عددا من الدول الخليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان.

وكان الحريري يتحدث خلال لقاء حواري انتخابي في بيروت، أكد فيه أن الحكومة اللبنانية تبذل قصارى جهدها من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة لعودة السياح إلى بيروت وكل لبنان.

وقال: “سترون قريبا (لم يحدد متى) أن عددا من الدول الخليجية (لم يسمها) سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، مما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل”.

وتحاول الدولة اللبنانية تصحيح العلاقات مع السعودية بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت على خلفية استقالة الحريري من الرياض في 4 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعول لبنان على السياح الخليجيين من أجل تدعيم اقتصاده.

وأعلنت الدول الخليجية رسميا حظر سفر رعاياها إلى لبنان في يناير/ كانون الثاني 2016، بعدما امتنعت بيروت عن التصويت على بيان عربي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

ورفض لبنان التوقيع على البيان حينها، بعد أن ورد فيه إدانة لـ”تدخل” حزب الله اللبناني في البحرين.

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2016 تعرضت السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد (شمال شرق)، لاعتداءات، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي، نمر باقر النمر.

وبشكل عام تراجع عدد السياح الخليجيين إلى لبنان بعد عام 2011 نتيجة اندلاع الأزمة السورية.

وفيما وصل عدد السياح الخليجيين (معظمهم سعوديون) في لبنان عام 2009 إلى نصف مليون سائح، لم يسجل الصيف الماضي حضورا سياحيا خليجيا في البلاد.

(الأناضول)