ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حدود غزة إلى 35 

غزة: ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، إلى 35 إصابة.

ويأتي ذلك غداة مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، تجاه فلسطينيين عزل، أمس الجمعة، بينما كانوا يحيون ذكرى “يوم الأرض”، أسفرت عن استشهاد 15 شخصاً وإصابة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان اليوم، عن “إصابة 35 فلسطينيا بجراح متوسطة في الأقدام، برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لكل من رفح وخانيونس ومدينة غزة”، وذلك بعدما قالت، في بيان سابق، إن عدد المصابين 25.

ولليوم الثاني على التوالي، تجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار “السلمية والشعبية”، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

وأمس الجمعة، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على تلك التجمعات السلمية، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة 1416 شخصاً.

ويحيي الفلسطينيون في 30 مارس/ آذار من كل عام “يوم الأرض”، وهو تسمية تُطلق على أحداث جرت في نفس اليوم من العام 1976، عندما استشهد 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 احتجاجا على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

(الأناضول)