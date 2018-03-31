﻿إسرائيل تعتدي على مسيرة الشعانين المسيحية في القدس

قالت حكومة الوفاق الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية اعتدت على مسيرة «أحد الشعانين» للمسيحين في شرق مدينة القدس.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إن «هذا الاعتداء الاحتلالي المرفوض والمستنكر يطال كافة أبناء الشعب الفلسطيني وسائر أبناء الأمتين العربية والمؤمنين في العالم ويعتبر مساسا بمقدساتنا وتراثنا الروحي».

وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين فلسطينيين واعتدت بالضرب على مجموعة من المشاركين في مسيرة «أحد الشعانين» في منطقة باب الأسباط في البلدة القديمة شرق القدس.

واحتفلت كنيسة اللاتين في القدس بأحد الشعانين وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح لدى المسيحين ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس.