﻿أول تطبيق الكتروني لمنع «فيسبوك» من التجسس على المستخدمين

لندن ـ «القدس العربي»: ظهرت أول أداة الكترونية لمحاصرة «فيسبوك» ومنعه من التجسس على المستخدمين، في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الفضيحة التي تعاني منها شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر والأوسع انتشاراً في العالم والتي أدت إلى هروب جماعي لأعداد كبيرة من المشتركين بخدماتها بعد أن انكشف حجم التجسس الذي تقوم به.

وأعلن متصفح «فايرفوكس» أنه أطلق أداة أو تطبيقا لمنع «فيسبوك» من تعقب وتتبع مستخدميه، وأطلق على هذا التطبيق اسم «Facebook Container».

وقال موقع «سي نت» إن فيسبوك مثله مثل مواقع أخرى مثل غوغل، يتعقب كل خطواتك ويعرف كل ما تقوم به على الإنترنت، وذلك حتى يتعرف أكثر على بياناتك الشخصية ويعرف طريقة استغلالها في الإعلانات.

وقالت «موزيلا فايرفوكس» إن الأداة الجديدة هي امتداد لبرنامج «متصفح فايرفوكس الخاص» الذي يمنع المواقع من تعقب خطواتك على الإنترنت.

وأضافت: «بهذه الأداة، ستواصل نشاطك على فيسبوك كما ستواصل أنشطتك في المواقع الأخرى بشكل طبيعي، دون أن يتعقبك أي موقع آخر».

ولا تتوفر هذه الأداة إلا في «فايرفوكس» فيما لم تعلن بعد منافستها «كروم» التابعة لشركة «غوغل» أي خطوة لحماية بيانات مستخدميها.

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه الموقع الاجتماعي العملاق فضيحة كبيرة، بعدما تم الكشف أن شركة «كامبردج أناليتيكا» للاستشارات السياسية استخدمت بيانات مستخدمي «فيسبوك» للمساعدة في تحقيق فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الانتخابات.

وقدم «فيسبوك» وهو أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، اعتذارا في إطار محاولته تحسين سمعته بين المستخدمين والمعلنين والمشرعين والمستثمرين، بعد أخطاء أدت إلى وصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى شركة كمبردج اناليتيكا.

تسجيل المكالمات

وتفاقمت فضيحة «فيسبوك» خلال الأيام الماضية، فيما تصاعدت وتيرة المعلومات التي يجري الكشف عنها تباعاً، حيث كشف مستخدمون للشبكة أنهم فوجئوا برصد الموقع لكل الاتصالات التي أجروها من هواتفهم فضلا عما بعثوا به من رسائل.

وحسب تقارير صحافية غربية فقد اشتكى المستخدمون من تخزين موقع «فيسبوك» معلومات مفصلة عن أرقام أصدقائهم الهاتفية وأعياد ميلادهم.

ونقلت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية عن ديلان مكاين، وهي مستخدمة لفيسبوك منذ أعوام، إنها اكتشفت تسجيل فيسبوك لكافة الاتصالات التي أجرتها والرسائل التي بعثت بها بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 وتموز/يوليو 2017 ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سجل عملاق التواصل الاجتماعي تفاصيل دقيقة أخرى مثل مدة المكالمة وتوقيت إجرائها.

وحين يطلب مستخدمو فيسبوك حذف حساباتهم في الموقع، يعرض الموقع رسالة تستفسر حول ما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من معلوماتهم.

وعند الحصول على هذه النسخة، يظهر حجم المعلومات «المخيفة» التي قام «فيسبوك» بتخزينها، دون أن يكون المستخدمون على دراية بذلك، وهو ما اعتبره منتقدون انتهاكا صارخا للخصوصية.

وتضم شبكة «فيسبوك» حالياً نحو ملياري مستخدم من مختلف أنحاء العالم، فيما تسعى إلى الاستحواذ على مزيد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك المناطق النائية التي لا تصل إليها شبكة الانترنت وذلك باستخدام طرق غير تقليدية لإيصال خدمات الانترنت ومن ثم خدمات «فيسبوك» إلى تلك المناطق.

وكانت شركة «فيسبوك» الأمريكية أعلنت رسمياً في بداية العام الماضي أن عدد مستخدميها وصل إلى 1.86 مليار مستخدم، فيما قال المدير المالي للشركة ديفيد وينر إن الشبكة أضافت عدداً هائلاً من المستخدمين خلال الربع الأخير من العام 2016 وهو ما دفع تقارير صحافية إلى الاستنتاج أن الشبكة ستضم أكثر من ملياري شخص قبل نهاية العام 2017.

وأطلق آلاف النشطاء حول العالم حملة تدعو لإلغاء الحسابات على الشبكة الأوسع انتشاراً في العالم، وهو ما أدى سريعاً إلى هبوط حاد في أسعار أسهم «فيسبوك» وكبد قيمتها السوقية الاجمالية خسارة تجاوزت الـ35 مليار دولار أمريكي.

وأطلق النشطاء حملة على شبكات التواصل المنافسة تحت الهاشتاغ «deletefacebook#» وانضم إليها أيضاً مؤسس تطبيق «واتس آب» الذي يغزو الهواتف المحمولة في العالم والذي اشترته شركة «فيسبوك» مؤخراً.

وطالب مؤسس «واتس آب» براين أكتون جميع مستخدمي «فيسبوك» بضرورة إلغاء حساباتهم الشخصية من على الموقع من أجل حماية خصوصيتهم. وقال أكتون في تغريدة له على «تويتر»: «لقد آن الأوان.. إمسح فيسبوك».

وكانت شركة «فيسبوك» اشترت تطبيق «واتس آب» مقابل 16 مليار دولار، ما حول مؤسسي «واتس آب» براين أكتون وجان كوم لأصحاب ثروات طائلة.