﻿هواتف «آيفون» قابلة للطي قريباً

لندن ـ «القدس العربي»: تعمل شركة «آبل» الأمريكية على انتاج طراز جديد من هواتف «آيفون» تتميز بقابليتها للطي لتكون الأولى من نوعها في تاريخ الشركة، على أن التسريبات التي تتحدث عن ذلك توقعت أن لا ترى هذه الهواتف النور قبل العام 2020.

ونقلت تقارير غربية عن أحد المحللين التابعين لشركة «ميريل لينش» الأمريكية المتخصصة في خدمات التمويل قوله أن شركة آبل تتحضر لإطلاق هاتفها القابل للطي عام 2020.

ويتوقع الخبراء أن يزود هذا الهاتف بشاشة مرنة من نوع «microLED» وهي الشاشة التي كانت عدة مواقع قد أكدت بأن «آبل» تعمل على تطويرها حاليا، حيث تتميز تلك الشاشات بأن كل بيكسل فيها قادر على بث الضوء بشكل مستقل.

وتأتي تلك الأخبار بعد مدة من تأكيد موقع إخباري أمريكي أن الشركة تعمل على تطوير شاشات بدقة «8 كي» مخصصة للهواتف الذكية والكمبيوترات وخوذ الواقع الافتراضي، وتتميز بأنها قادرة على تتبع حركة عين المستخدم وتوفير الطاقة.

يذكر أن «آبل» ليست أول شركة تعمل على تطوير تقنيات الهواتف القابلة للطي، فمنذ مدة، وعلى هامش معرض CES-2018 في لاس فيغاس، رفعت شركة سامسونغ السرية عن النموذج الأولي لهاتف ذكي مع شاشة قابلة للطي، من المفترض أن يطرح رسميا، عام 2019.

في هذه الأثناء، خفض خبراء مصرف «غولدمان ساكس» تقديراتهم لمبيعات هواتف «آيفون» في الربعين الأولين من العام الجاري، وقال البنك الاستثماري إنه يخفض توقعاته لمبيعات أيفون بمقدار 1.7 مليون وحدة، ما يعني أنه أصبح يتوقع حالياً أن تبيع الشركة الأمريكية 53 مليون وحدة في الربع الأول من العام الجاري، أما خلال الأشهر الثلاثة حتى حزيران/يونيو المقبل فمن المتوقع أن تبيع 40.3 مليون وحدة، بانخفاض قدره 3.2 مليون وحدة عن توقعاتها السابقة.

وأوضح في مذكرة حديثة أن توقعات الطلب على هواتف «آيفون» ضعيفة بسبب ضعف الإقبال الحالي.

وقال محللو «وول ستريت» إن «غولدمان ساكس» خفض من توقعاته لشحنات هواتف آيفون بنسبة 2.5 في المئة إلى 217.3 مليون وحدة فى السنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2018 كما خفض توقعاته لشحنات أيفون للعامين الماليين 2019 و2020 بنسبة 4 في المئة و1.8 في المئة على التوالي.

ونتيجة لتخفيض توقعات شحنات هواتف أيفون تم تخفيض توقعات الإيرادات أيضا في السنة المالية المنتهية في أيلول/ سبتمبر بنسبة 2.4 في المئة إلى 256.6 مليار دولار.

وكانت شركة «آبل» قد طرحت هاتف آيفون X العام الماضي بسعر 999 دولار، مع توقعات عالية، لكن عددا من التقارير أشارت إلى أن الطلب لم يكن قوياً كما أفاد تقرير من «نيكي» في كانون الثاني/يناير الماضي أن آبل خفضت إنتاج آيفون إكس.

وتشير التسريبات إلى أن من المرجح أن تطلق آبل ثلاثة هواتف آيفون جديدة في عام 2018 واحد مع شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة وآخر مزود بشاشة OLED مقاس 5.8 بوصة ونسخة مزودة بشاشة LCD تقليدية قياس 6.1 بوصة.