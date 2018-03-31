﻿«وزارة الحرب» في أمريكا: أي أجندة؟

بعد نقل مدير المخابرات المركزية مايك بومبيو إلى وزارة الخارجية، عيّن الرئيس الأمريكي جون بولتن مستشاراً للأمن القومي، ضمن سلسلة تعيينات أخرى اتفق المراقبون على تسميتها «وزارة حرب» متشددة. لكن السؤال يبقى قائماً: ما هي أجندة هذه الوزارة، على وجه التحديد؟ وهل يمكن لها أن تشعل حرباً ضد إيران أو كوريا الشمالية مثلاً؟ وإذا لاح أن هذا الخيار مستبعد لاعتبارات عسكرية ونووية أولاً، فما الأغراض الأخرى التي ستُكلف بها هذه الوزارة؟

(ملف الحدث، ص 6 ـ 13)