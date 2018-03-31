﻿اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يغادر صنعاء بعد استخدام الانقلابيين الحوثيين له درع وقاية من غارات التحالف

تعز ـ «القدس العربي» ـ خالد الحمادي: ذكرت مصادر محلية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث غادر صنعاء أمس السبت بعد أسبوع حافل باللقاءات مع قيادات جماعة الحوثي، والقيادات السياسية الأخرى الموالية لها، والتي استغلت وجوده في صنعاء للقيام بتصعيد عسكري غير مسبوق ضد السعودية.

واوضحت المصادر أن غريفيث التقى خلال زيارته صنعاء قيادات جماعة الحوثي في مختلف المواقع السياسية والعسكرية كما التقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مخبئه في محافظة صعدة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الأحزاب السياسية الموالية لجماعة الحوثي ومنها بعض قيادات حزب المؤتمر الواقعين تحت الإقامة الجبرية في صنعاء منذ مقتل رئيس الحزب علي عبدالله صالح نهاية العام المنصرم.

وقال مصدر سياسي لـ«القدس العربي» ان «جماعة الحوثي الانقلابية استخدمت مبعوث الأمم المتحدة (درع وقاية) من غارات التحالف العربي بقيادة السعودية خلال الأسبوع المنصرم من تواجده في صنعاء».

وأوضح أن هذا «التوقيت حدده الحوثيون لزيارة المبعوث الأممي بشكل مقصود، والذي تزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عاصفة الحزم، والتي أحيتها الجماعة بتحشيد جماهيري كبيرة وواكبتها جماعة الحوثي بتصعيد عسكري غير مسبوق ضد المملكة العربية السعودية، عبر إطلاق سلسلة من الصواريخ على الاراضي السعودية».

وأضاف ان «جماعة الحوثي استغلت وجود المبعوث الأممي بصنعاء لقيامها بهذا التصعيد العسكري ضد السعودية، لعلمها أن التحالف لن يقصف العاصمة صنعاء أثناء تواجده فيها، آخرها إطلاق صاروخ على منطقة نجران يوم أمس وفقا لمصادر سعودية ومصادر الحوثيين».

وأعلن موقع «المسيرة نت» لسان حال جماعة الحوثي أن القوة الصاروخية لجماعة الحوثي أطلقت أمس السبت، صاروخا باليستيا من طراز «بدر1» على معسكري الحرس الوطني السعودي بنجران.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبد الخالق علي القحطاني، أن «فرق الدفاع المدني بمدينة نجران باشرت أمس السبت حادث سقوط شظايا من صاروخ باليستي (حوثي)، بعد اعتراضه وتدميره، على أحد الأحياء السكنية بنجران».

مشيرا إلى أن سقوط إحدى شظايا الصاروخ تسببت في إصابة مقيم، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

وأورد موقع «المسيرة نت» سلسلة الصواريخ التي تم إطلاقها صوب الأراضي أثناء تواجد المبعوث الأممي بصنعاء فقال ان القوة الصاروخية الحوثية كانت أطلقت، مساء الخميس الماضي، صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على شركة أرامكو في جيزان ونفذت القوة الصاروخية ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية، في 26 من الشهر المنصرم استهدفت مطارات سعودية في الرياض وعسير ونجران وجيزان.

وذكر أن القوة الصاروخية الحوثية «استهدفت بصاروخ (بركان تو إتش) مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما استهدفت مطار أبها الإقليمي في عسير بصاروخ (قاهر تو إم)، كما قصفت بدفعة من صواريخ (بدر1) الباليستية التي كشف عنها أخيرا مطار جيزان وأهدافا أخرى في القطاع.

موضحا أن هذه الضربات الصاروخية الباليستية الواسعة ضد السعودية جاءت تدشينا للعام الرابع من الحرب اليمنية.

وكانت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائقة السيد التقت المبعوث الأممي خلال زيارته لصنعاء والتي تعرضت للضرب المبرح من قبل المسلحين الحوثيين أثناء محاولتها مع مجموعة من الناشطات من حزب المؤتمر بالذهاب إلى جوار منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لوضع إكليل من الورود أمامه في اليوم العالمي للمرأة.

وذكر مصدر في حزب المؤتمر ان فائقة السيد حاولت خلال لقاءها غريفيث معرفة مصير جثة علي عبدالله صالح الذي قتله المسلحون الحوثيون وأخفوا حتى الآن منذ 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما طالبت بضرورة اطلاق كافة المعتقلين على ذمة المواجهات المسلحة التي دارت بين أتباع والمسلحين الحوثيين في العاصمة صنعاء، مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي وفي مقدمتهم اولاد واقارب علي صالح وتسليم جثمانه وإجبار الحوثيين على تسليم ممتلكات ومقرات المؤتمر الشعبي العام.

ويحمل المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث مشروع حل سياسي شامل للأزمة والحرب في اليمن لم يفصح عن مضمونه حتى الآن، واكتفى بمناقشة بنوده على أطراف الصراع وفي مقدمتهم الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، في محاولة لتمهيد الطريق أمام انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الأزمة، وهو ما حاول الحوثيون إظهار قوتهم الشعبية والعسكرية خلال فترة وجود المبعوث الأممي بصنعاء للتأثير عليه في مسار المفاوضات المقبلة.