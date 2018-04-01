بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

سول: بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة الأحد، بعد تأجيلها نحو شهر من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وللمساعدة في توفير الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين الكوريتين.

وستستمر تدريبات (فول إيجل ) أو فرخ النسر، لمدة شهر وتضم عادة قوات برية وجوية وبحرية ومن العمليات الخاصة. وستجرى تدريبات (كي ريسولف) أو العزم الأكيد عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر لمدة أسبوعين ابتداء من منتصف ابريل/ نيسان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) في مارس/ آذار إن التدريبين المشتركين سيضمان نحو 23700 جندي أمريكي و300 ألف جندي كوري جنوبي. وقال مسؤولون عسكريون في سول إن نطاق هذه التدريبات لن يتجاوز التدريبات التي جرت في السنوات السابقة.

ويُجري هذان التدريبان عادة بصفة سنوية في شهر مارس/ آذار تقريباً ولكنهما أجلا هذا العام إلى ما بعد دورة بيونغتشانغ الأولمبية الشتوية ودورة ذوي الاحتياجات الخاصة التي بدأت في فبراير/ شباط وانتهت الشهر الماضي . (رويترز)