مقتل 5 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن

جازان: أعلنت السعودية، السبت، مقتل 5 جنود أثناء “أداء عملهم بالحد الجنوبي في منطقة جازان” الحدودية مع اليمن.

جاء هذا حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تقديم العزاء أو تشييع الجنود الخمسة.

وأشارت الوكالة أن جميعهم “استشهدوا أثناء أداء عملهم بالحد الجنوبي في منطقة جازان”، دون مزيد من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهم.

وشيّعت السعودية الجمعة، جنديين اثنين قتلا على الحدود مع اليمن، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفاً عسكرياً لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة “الحوثي” الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014. (الأناضول)