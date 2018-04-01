الكشف عن منسقة زهور حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

لندن: اختار الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل، منسقة الزهور الشهيرة والمقيمة في لندن، فيليبا كرادوك، لتصميم زهور حفل زفافهما المقرر في 19 أيار/مايو المقبل، حسبما أعلن قصر كنسينجتون في وقت مبكر من الأحد.

وستقود كرادوك فريقاً، يضم منسقي زهور من كنيسة سانت جورج وقصر باكنجهام، لتصميم عروض في كنيسة سانت جورج وقاعة القديس جورج في قلعة وندسور.

وستستخدم كرادوك بقدر الإمكان الزهور والنباتات التي تتفتح بشكل طبيعي في شهر أيار/مايو. وستشتمل على فروع من البتولا وشجرة النير بالإضافة إلى الورود البيضاء والفاوانيا.

وكانت ماركل قد ذكرت في وقت سابق إن الفاوانيا هي الزهور المفضلة لديها. (د ب أ)