استراليا تحذر المسافرين من “المشاعر المعادية للغرب” في روسيا

سيدني: حذرت كانبيرا الاحد، المسافرين الاستراليين الى روسيا من خطر مواجهة “مشاعر معادية للغرب او لمضايقات” مع تصاعد التوتر في إطار قضية العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت ادارة السفر في وزارة الخارجية الاسترالية، “نظراً للتوتر السياسي الكبير، يجب التنبه الى امكانية مواجهة مشاعر معادية للغرب او مضايقات”.

ودعت الزوار الى متابعة الوضع الامني والسياسي بدقة. وشددت على ضرورة “التزام اليقظة وتجنب اي تجمعات احتجاجية او تظاهرات وتجنب التعليق علناً على التطورات السياسية”.

الا انها اكدت ان الحكومة لا تتوقع “اي صعوبات للاستراليين المسافرين الى روسيا حالياً”.

ويأتي هذا التحذير قبل ثلاثة اشهر من دورة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وانضمت استراليا الثلاثاء الى الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء بريطانيا وطردت دبلوماسيين روسيين اثنين بعد اتهام لندن لموسكو بتسميم سكريبال وابنته.

ورداً على هذا الاجراء طردت موسكو الجمعة دبلوماسيين من 23 بلداً بما فيها استراليا.(أ ف ب)