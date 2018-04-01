مقتل عشرة أشخاص في انهيار مبنى بالهند

نيودلهي: ذكرت الشرطة الهندية الاحد، أن عشرة أشخاص على الاقل قتلوا بعد انهيار مبنى فندقي متهدم مكون من أربعة طوابق في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وانهار المبنى، الواقع بالقرب من محطة حافلات مزدحمة بمدينة “إندور” الليلة الماضية. وانتشلت فرق من الشرطة ورجال الاطفاء عشرة أشخاص أحياء من بين الانقاض في عمليات إنقاذ الليلة الماضية.

وقال قائد شرطة المنطقة، سانجو كاملي من الموقع “توفيت امرأتان وثمانية رجال، يعتقد أنهم موظفون ونزلاء في الانهيار. اثنان من المصابين في حالة حرجة ونقلا إلى المستشفى.”

وذكرت تقارير إعلامية أن المبنى انهيار بعد أن صدمته سيارة.

وأضاف كاملي “لقد أجرينا تحقيقات بشأن كيفية حدوث الانهيار. كان المبنى وعمره أكثر من 60 عاماً بالفعل في حالة متدهورة”.

وانتهت عمليات الانقاذ وأكدت الشرطة أنه ليس هناك المزيد من الاشخاص محاصرين تحت الانقاض.

وتضم المدن الهندية عدداً من المباني القديمة وغير الامنة، التي تم إنشاؤها بمواد دون المستوى المطلوب، وغالباً ما ترد تقارير بشأن حدوث انهيارات. ولقي 34 شخصاً على الاقل حتفهم بعد انهيار مبنى سكني في مدينة مومباي غرب البلاد في آب/أغسطس 2017. (د ب أ)