المرصد: اتفاق على أول عملية إجلاء لمدنيين من دوما في الغوطة الشرقية

بيروت: توصل فصيل جيش الإسلام وروسيا، الى أول اتفاق يقضي بإجلاء مدنيين من مدينة دوما، آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة حول مستقبل المقاتلين، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن “الاتفاق الجزئي يقضي بإجلاء مئات المدنيين الراغبين فقط بالخروج الى ادلب” في شمال غرب سوريا. وأعلنت اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات مع روسيا مساء السبت عن اتفاق لـ”إخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري”، من دون أن توضح ما هي تلك الحالات وموعد بدء تنفيذ الإجلاء. (أ ف ب)