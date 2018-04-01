200 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

القدس: اقتحم أكثر من 200 مستوطن يهودي، صباح الأحد، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، في اليوم الثاني لعيد “الفصح” اليهودي.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية “باب المغاربة”، منذ الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القدس، للسماح لمجموعات من المستوطنين باقتحام باحاته في اليوم الثاني للعيد الذي بدأ ليلة الجمعة/ السبت.

واقتحمت خمس مجموعات المسجد وتجولت في باحاته، وسط حماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية التي رافقتهم حتى خروجهم من “باب السلسلة”، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 200 مستوطن.

وأدى عدد من المستوطنين صلوات قرب “باب الرحمة”، من الجهة الشرقية، كما قام آخرون بـ”الانبطاح” (شكل من أشكال طقوسهم الدينية)، وهو ما أثار احتجاج حراس المسجد.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد اليوم، عقب الانتهاء من صلاة الظهر.

وكان مستوطنون يهود، قد دعوا المسلمين إلى إخلاء المسجد الأقصى يوم الجمعة من أجل اقتحامه وتقديم قرابين عيد “الفصح”. (الأناضول)