محكمة كويتية تحكم غيابياً بالإعدام على لبناني وزوجته السورية لقتلهما خادمة فيليبينية

الكويت: أصدرت محكمة كويتية الاحد حكماً غيابياً، بالإعدام شنقاً على لبناني وزوجته السورية بتهمة قتل خادمة فيليبينية عثر على جثتها مخبأة في ثلاجة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان محكمة الجنايات الكويتية أصدرت صباح الاحد حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً على الزوجين بتهمة قتل الخادمة جوانا ديمافيليس (29 عاماً)، في قضية أثارت خلافاً دبلوماسياً بين الفيليبين والكويت. وأشار المصدر ان الحكم “ابتدائي ويحق للمتهمين معارضته ان عادا الى الكويت”.(أ ف ب)