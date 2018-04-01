نادين نجيم تهاجم من يمارسون “العواء” في وجهها -(صور)

بيروت: وصفت النجمة اللبنانية نادين نجيم سلوك الأعداء ضدها بـ”العواء”، في حين وصفت نفسها بـ”القمر”.

ونشرت صورة لها في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، معلقةً بالقول: “لست أنا من ينتقم ويقابل الإساءة بالمثل .. فأنا كالقمر يضئ دروب الذئاب رغم عوائهم في وجهي”.

وكانت شركة “الصبّاح للإعلام” طرحت أخيراً الملصق الترويجي (بوستر) الرسمي لمسلسل “طريق” الذي يجمع بين نجيم والنجم السوري عابد فهد في البطولة، المعد للعرض في شهر رمضان المقبل، وهو مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ومن سيناريو وحوار سلام الكسيري، وإخراج رشا شربتجي.

والموسيقى التصويرية للعمل، من توقيع الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني، الى جانب توزيعه وتلحينه شارة المسلسل، بينما تتولى الفنانة اللبنانية هبة طوجي غناء كلماتها التي كتبها غدي الرحباني.