حتى يتجنب المخالفة.. صيني يزيح منزلا من ثلاثة طوابق- (فيديو)

“القدس العربي”: أزاح مزارع صيني من مقاطعة جيانغشي منزله المتكون من ثلاثة طوابق مسافة ستة أمتار إلى الخلف، تجنبا لهدمه من قبل السلطات.

وأنفق المزارع الصيني غاو أبين، مليون يوان، عام 2014، في بناء منزله المكون من ثلاثة طوابق. وقبل بضعة أشهر انتقل وعائلته إلى منزله الجديد، ولكنه علم مؤخرا أن المبنى سيهدم بسبب إنشاء طريق عام، وأنه سيحصل على تعويض مقداره 680 ألف يوان، وفق ما ذكرته صحيفة ساوث تشينا مورنينغ بوست.

وعلق المواطن على الحادثة قائلا: “لقد سكنا في هذا المنزل أقل من سنة ولا أريد هدمه”. لذلك قرر الحفاظ على المبنى بنقله إلى مكان آخر. ومن أجل ذلك، اتفق مع عدد من العمال الذين تمكنوا خلال ستة أسابيع من تحريك المبنى مسافة ستة أمتار، في عملية كلفته 360 ألف يوان.

واقتداء به، ينوي أحد جيران أبين نقل منزله المكون من أربعة طوابق مسافة 100 متر.