إعلامي مصري: السيسي رفع شعار النبي شعيب
Apr 01, 2018
“القدس العربي”: قال الإعلامي المصري أسامة كمال، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد رفع شعار النبي شعيب، خلال حكمه لمصر في الأربع سنوات الماضية.
وأضاف كمال في برنامجه “مساء dmc”، أن “الشعب كان في ضهر رئيسه سانده بقوة غير مسبوقة، وتحمل المواطن، ووافق الجيل الحالي إنه يدفع الضريبة اللي ما دفعهاش جيل الآباء، تحية وشكر للشعب المصري عن الأربع سنين اللي فاتوا”.
التهريج وفقط التهريج من يتصدر أخبار مصر منذ الإنقلاب الدموي على الرئيس الشرعي الوحيد لمصر الدكتور محمد مرسي فك الله أسره
وأنا أقول بأن ما جرى لمرسي هو ما جرى لنبي الله يوسف عليه السلام
ولا حول ولا قوة الا بالله
من رأى في المنام أنه سيصبح رئيس ومن كلم الله وهو صغير وطلب منه أن يعطيه الملايين كي يبني بها مساكن للفقراء ليس بعيد عليه أن يرفع شعار للنبي شعيب وغدا تتكشف الأيام أنه على خطى سيدنا يوسف عليه السلام … لا أدري ما الذي أصاب أهل الكنانة من الذل الإحباط في ظل حكم السيسي وجيش الكفتة ؟ ؟ ؟
*حاكم مستهتر ..
*إعلام منافق ..
*شعب (نائم بالعسل )..
*هذا ينطبق ع (مصر )
ومعظم دولنا العربية (المنكوبة ).
حسبنا الله ونعم الوكيل.
سلام