مخرجة “سجن النسا”: لم أرشح حورية فرغلي لدور “درة” !

القاهرة : كذّبت المخرجة كاملة أبو ذكرى تصريحات الفنانة حورية فرغلي،في برنامج أنا وأنا مع سمر يسري، قالت فيها أن درة خطفت دورها في مسلسل “سجن النسا”، حيث انها كانت المرشحة الأصلية للدور، لكنها فوجئت بزميلتها تخطف منها الدور.

من جانبها قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :” الحقيقه إني ما رشحتش حوريه فرغلي في دور دلال الذي قامت به الفنانه درة، في مسلسل سجن النسا و لا حتى كانت من ضمن الترشيحات واستغربت جداً إنها بتقول إن دره خطفت منها الدور وأضافت :” اختيار دره جاء بعد تفكير ما بيني و بين أستاذ جمال العدل منتج العمل و كاتبة السيناريو مريم نعوم.. ومش عارفه هي بتقول كده ليه،” واختتمت حديثها قائلة :” دره تم إختيارها بقناعه و كنت أول مره أتعرف عليها من خلال مسلسل سجن النسا”.