تنظيم الدولة يهدد باستهداف أكبر فئة في مونديال روسيا بـ”قذائف الهاون والمواد الكيميائية”

لندن- “القدس العربي”: هدد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) باستهداف فئة مهمة وكبيرة من العالم وتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا خلال إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “ديلى ستار” الإنكليزية، أن أحد المواقع الإلكترونية التابعة لتنظيم الدولة “داعش” تحدث عن نية التنظيم تنفيذ عمليات إرهابية فى روسيا، قائلاً: “ندعو الله أن يوفقنا فى عملياتنا المقبلة”.

وأوضحت الصحيفة، أن تنظيم “داعش” يعتزم الاستعانة بطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات إرهابية خلال استضافة روسيا لمونديال كأس العالم تحمل قذائف الهاون والقنابل اليدوية والصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك المواد الكيميائية.

وكانت المواقع الإعلامية المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” نشرت في وقت سابق تهديدا لمهاجمة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، فيما نشر موقع “سايت” المتخصص بمتابعة أخبار التنظيمات صورا تظهر عناصر من التنظيم يحملون بنادق وقنابل ويرتدون البزات التي عرف بها عناصر التنظيم بجانب ملعب “لوجنيكي” في موسكو.

وكتب على الصور “انتظرونا” باللغتين العربية الروسية و”أقسم أنكم ستشتعلون بنيران المجاهدين” و”نحن من يختار ساحة المعركة”.