السعوديون يخالفون التعليمات بمنع “الرقص والتمايل” في حفل تامر حسني – (فيديو)

لندن: حضر آلاف السعوديين حفل الفنان المصري تامر حسني مساء الجمعة، في أول ظهور فني له في السعودية على المسرح المقام داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمدينة جدة.

وتفاعل الجمهور النسائي مع أغانيه، بمظاهر غير مألوفة في الأماكن العامة في السعودية، حيث ظهرت عدد من الحاضرات دون حجاب، بينما رقصت وتفاعلت أخريات مع الأغاني.

وكانت هيئة الترفيه السعودية قد وضعت شروطاً لحضور الحفل، أبرزها منع “الرقص والتمايل”!

وبدأ تامر حسني الحفل بتوجيه الشكر للسعودية حكومة وشعباً، موضحاً أن دعوته لإحياء هذا الحفل تعد الأكثر أهمية في حياته، خاصة مع نفاد التذاكر.