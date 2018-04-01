بعد اليمنيين..ضاحي خلفان يشن حملة ضد الباكستانيين

“القدس العربي”:

اتُهم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان بشن حملة” تحريض عنصرية” ضد الباكستانيين، بعد سلسلة من التغريدات التحريضية والتعميمية ضدهم على حسابه “تويتر”.

وكتب خلفان في تغريدة: “‏لماذا الهنود منضبطون؟ في حين أن التسيب والإجرام والتهريب في الجالية الباكستانية متفشي”.

وقال في أخرى: “رأينا من الباكستانيين ضررا كبيرا بمجتمعاتنا الخليجية”.

ووجه في تغريدة “دعوة إلى المواطنين بعدم تشغيل الباكستانيين”، واعتبر أن “إيقاف استقدام العمالة الباكستانية أصبح ضرورة وطنية”.



ولا يتوقف خلفان عن إثارة الجدل، وكان هاجم في تغريدة له اليمنيين وقال فيها : “صدعتونا.. عرب.. عرب.. طلعتوا 60% من ترك وفرس وأحباش وأفارقة.. أحسن اسكتوا…ولا تذكروا العرب”!..

و بقدر ما يثير الغضب، يثير خلفان السخرية من تعليقاته ومزاعمه في كثير من الأحيان، حيث تحول مؤخرا إلى “مسخرة” على “تويتر” بعد أن أعاد تدوير على حسابه زعمه بأن جده كان أكبر مالك عقار في الدوحة!.