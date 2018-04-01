بعد اليمنيين..ضاحي خلفان يشن حملة ضد الباكستانيين
“القدس العربي”:
اتُهم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان بشن حملة” تحريض عنصرية” ضد الباكستانيين، بعد سلسلة من التغريدات التحريضية والتعميمية ضدهم على حسابه “تويتر”.
وكتب خلفان في تغريدة: “لماذا الهنود منضبطون؟ في حين أن التسيب والإجرام والتهريب في الجالية الباكستانية متفشي”.
وقال في أخرى: “رأينا من الباكستانيين ضررا كبيرا بمجتمعاتنا الخليجية”.
ووجه في تغريدة “دعوة إلى المواطنين بعدم تشغيل الباكستانيين”، واعتبر أن “إيقاف استقدام العمالة الباكستانية أصبح ضرورة وطنية”.
ولا يتوقف خلفان عن إثارة الجدل، وكان هاجم في تغريدة له اليمنيين وقال فيها : “صدعتونا.. عرب.. عرب.. طلعتوا 60% من ترك وفرس وأحباش وأفارقة.. أحسن اسكتوا…ولا تذكروا العرب”!..
و بقدر ما يثير الغضب، يثير خلفان السخرية من تعليقاته ومزاعمه في كثير من الأحيان، حيث تحول مؤخرا إلى “مسخرة” على “تويتر” بعد أن أعاد تدوير على حسابه زعمه بأن جده كان أكبر مالك عقار في الدوحة!.
نسي هذا بأن باكستان نووية!
الأخ منصور من ألمانيا نرجو منك عدم الإساءة للناس.
في البلدان الديموقراطية عندما يتم استهداف شريحة معينة من المجتمع بسبب عرقها أو جنسيتها أو دينها، يعتبر في قوانينهم تجاوز حدود الديمقراطية وحقوق الإنسان، تلزم بعدها الجهة التي صدرت عنها التصريحات بالإعتذار أولا وإذا كان صاحبها له منصب أو مسؤولية يلزم بالإستقالة وقد يتابع قضائيا.
استقال منذ شهرين كارل هيجبي مدير بمؤسسة الخدمة الوطنية “أميريكور” بسبب صدور تصريحات عنه سابقا قال فيها (أنا لا أحب المسلمين) وأخرى وصف فيها ذوو الأصول الإفريقية ب”عديمي الأخلاق”، مجرد هذه الإتهامات جرت على هذا المسؤول حملة من الصحافة الحرة وجمعيات مدنية أجبرته على الإستقالة.
لم تكن هاته حالة معزولة ففي نوفمبر الماضي تقدم جيمي جونسون الموظف في وزارة الأمن الداخلي الذي عينه ترامب، باستقالته بعد تعليقات وصف فيها الأمريكيين من أصول إفريقية بـ”الكسل”
أما في دويلات الموز العربية فتتوالى الخرجات الإعلامية لمثل هذا الرجل المعتوه ولا ترى أي ردة فعل منددة لا من القضاء ولا من المجتمع المدني ولا من جانب الصحافة المحلية ولا من مؤسسات الدولة!؟
البون بيننا وبين الحضارة والتمدن والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة مسيرة ألف عام!