نتنياهو يهاجم أردوغان بعد تنديده بأعمال العنف في غزة

القدس المحتلة: هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انتقاده إسرائيل وتنديده بالمواجهات التي استشهد فيها 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة.

وكان أردوغان حمل بعنف على إسرائيل معتبرا أنها تشن “هجوما غير إنساني” على الحدود مع قطاع غزة، مما استدعى ردا من نتنياهو.

وكتب نتنياهو على تويتر إن “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم لن يتلقى دروسا حول الاخلاق من شخص يقوم منذ سنوات بقصف مدنيين عشوائيا”. واضاف “يبدو أن هذا ما يفعلونه في أنقرة يوم كذبة أول نيسان”.

وكان نتنياهو قد وصف أردوغان في السابق بأنه رجل “يقصف القرويين الأكراد”.

ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما اطلقوا النار الجمعة على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجي رئيسي بمشاركة عشرات الالاف واقتربوا من السياج المحصن الذي يفصل قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي انه اضطر إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف، مضيفا أن بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية. وقال أيضا إنه جرت محاولة لإطلاق النار على الجنود على الحدود.

ولم ترد معلومات عن وقوع اصابات بين جنود الاحتلال.

واتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة فيما طرحت منظمات حقوقية تساؤلات حول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين. وقال منظمو التظاهرة إن الفلسطينيين المصابين تعرضوا لاطلاق النار على الرغم من انهم لم يكونوا يشكلون خطرا داهما.

ودعا كل من الأمين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى إجراء تحقيق مستقل، وهو ما رفضته إسرائيل. (أ ف ب)