نتنياهو يهاجم أردوغان بعد تنديده بأعمال العنف في غزة
القدس المحتلة: هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انتقاده إسرائيل وتنديده بالمواجهات التي استشهد فيها 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة.
وكان أردوغان حمل بعنف على إسرائيل معتبرا أنها تشن “هجوما غير إنساني” على الحدود مع قطاع غزة، مما استدعى ردا من نتنياهو.
وكتب نتنياهو على تويتر إن “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم لن يتلقى دروسا حول الاخلاق من شخص يقوم منذ سنوات بقصف مدنيين عشوائيا”. واضاف “يبدو أن هذا ما يفعلونه في أنقرة يوم كذبة أول نيسان”.
وكان نتنياهو قد وصف أردوغان في السابق بأنه رجل “يقصف القرويين الأكراد”.
ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما اطلقوا النار الجمعة على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجي رئيسي بمشاركة عشرات الالاف واقتربوا من السياج المحصن الذي يفصل قطاع غزة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي انه اضطر إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف، مضيفا أن بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية. وقال أيضا إنه جرت محاولة لإطلاق النار على الجنود على الحدود.
ولم ترد معلومات عن وقوع اصابات بين جنود الاحتلال.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة فيما طرحت منظمات حقوقية تساؤلات حول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين. وقال منظمو التظاهرة إن الفلسطينيين المصابين تعرضوا لاطلاق النار على الرغم من انهم لم يكونوا يشكلون خطرا داهما.
ودعا كل من الأمين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى إجراء تحقيق مستقل، وهو ما رفضته إسرائيل. (أ ف ب)
فيما استطاع الجيش التركي تحرير عفرين وما حولها من مناطق شاسعة تتجاوز ثلاثة أضعاف مساحة قطاع غزة في زمن قياسي وخلال أيام معدودة لم يتمكن في المقابل جيش إسرائيل العرمرم من السيطرة على حي الشجاعية وهو أحد الأحياء السكنية من مدينة غزة في حرب شعواء استمرت 31 يوما قتل فيها جيش إسرائيل حوالي 2000 مدنيا جلهم من النساء والأطفال كما دمر 62 مسجدا تدميرا كاملا و 109 مسجدا وكنيسة واحدة تدميرا جزئيا إضافة الى تدمير 14 ألف منزلا فأصبح مئة ألف مواطن بلا مأوى
جيش إسرائيل هو جيش عديم الأخلاق وبرغم تفوقه الكاسح على مجمل الجيوش العربية إلا أنه جيش جبان وهذا على العكس تماما من الجيش التركي
سيد اردوغان .مهما كان خلافنا معك ..نحن خلفك في مواجهة هذا الصهيوني الارهابي
يا ا الله يا قوي يا جبار أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة الظالمين و من والاهم و ساندهم !
و حسبنا الله ونعم الوكيل !