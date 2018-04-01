لماذا اعتذر محمد هنيدي من مهرجان شرم الشيخ؟

القاهرة – “القدس العربي”

اعتذر الفنان محمد هنيدي من إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، عن عدم حضور نشاطات الدورة الجديدة من المهرجان المقرر انطلاقها اليوم بمحافظة جنوب سيناء، ليكون حفل الافتتاح من دون حضور نجوم كبار، ويكتفي فقط بوجود محمد صبحي نجم المهرجان الشرفي.

وعلمت “النهار” أن هنيدي كان وعد بالحضور، ولكن بسبب قرب شهر رمضان وأهمية حضوره يوميا إلى موقع التصوير لاستكمال مشاهد مسلسل “أرض النفاق” فشل في السفر، كما أنه لن يستطيع ترك القاهرة قبل 20 من الشهر الجاري.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة هشام الدميري، وتديره الفنانة وفاء الحكيم وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجي البستاوي.

الدورة الجديدة التي ستستمر الى التاسع من الشهر الجاري ستحمل اسم الفنان القدير محمد صبحي الذي قدّم للمسرح المصري والعربي أكثر من ثلاثين عملاً، كما ستكون دولة الإمارات هي ضيف شرف الدورة، وسيتم في الدورة استحداث عدد من الجوائز والفاعليات.