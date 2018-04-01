أحلام: سأصرف أموالي لسجن شمس الدين باشا

لندن – “القدس العربي”

ردت الفنانة أحلام في اتصال مع إذاعة “موزايك” التونسية للحديث عن حلقة “ليمسبون” والفتاة التونسية التي اتّهمتها بإقصائها من برنامج “ذا فويس″، بسبب بدانتها، وقالت: “هذه ليست إنسانيتي ولا اخلاقي ولم أتربَّ على ذلك”، مضيفة: “أن تأتي انسانة تركت بلدها وأهلها لتشارك في برنامج وتثبت موهبتها، وأقوم أنا برفضها لأنّها بدينة، فهذا أمر لا يعقل”.

وتساءلت أحلام: “كيف كنتُ لأعلم بأنّها بدينة، اذا كنتُ وأعضاء اللجنة لم نلفّ الكراسي لها، وكيف ترفض مؤسسة كبيرة مثل “أم بي سي” مشتركة؟ لا يوجد منطق في ذلك”.

أحلام خلال اتصالها، قالت انها أطلت في المداخلة الإذاعية تقديراً للشعب التونسي، وحتى لا يقال بأنه ليست لديها إنسانية. وتابعت: “أقسم ان الكلام غير صحيح”، نافية ما قالته الفتاة بأنّ اللجنة تشاهد مقاطع فيديو للمشتركين قبل تقدّمهم لمرحلة “الصوت وبس″، واكدت ان ذلك غير صحيح وممنوع على اللجنة رؤية المشتركين الا عندما نلف الكرسي”.

وفي هذا الإطار، قالت أحلام لو أنّ الفتاة طلبت ان أدعمها لكنت أنتجت لها عملاً، مؤكدة ؤان البرنامج “انعمل واتصور ليسيء لي”، و”سأحولها لقضية رأي عام واطلب من كل التونسيون ان يقفوا معي لأن البنّت ظلمتني”.

وتوجهت بكلامها إلى الفنان شمس الدين باشا، فقالت: “اعتقد انك ترتدي مجوهرات اكثر مني، وان كنت تتكلّم عن احلام وفلوسها، فأنا تعبت حتى اجنيها ولم تأتِ بسهولة، كما جنبيت انت أموالك. انا انسانة محترمة”.

احلام أكدت خلال اتصالها انها لن تقاضي الفتاة ولن تمسّ شعرة منها ولن تسيء إليها لانها لا تقاضي “ولايا”، وانها ستقاضي القناة وتسجن شمس الدين باشا.

وأقسمت له ان فلوسها التي تكلم عنها ستصرفها جمعيها من أجل ان تسجنه وبالقانون التونسي.

ونصحت الفتاة التي افترت عليها ان تتجه للتمثيل، وقالت: “في فريقي توجد مشتركة عراقية لا تقل وزنا عنها، وانا نفسي لست مارلين مونرو، ويزيد وزني وينقص ولديّ حياتي. لسنا موديل”.

شمس الدين بدوره ردّ على احلام بمقطع فيديو نشره على “انستغرام” ووصفها بأنها “مريضة ومعقدة”، وقال: “ليست لدي مشكلة مع الشعب الخليجي وانك لا تستطيعين ان تهدّدني في بلادي، بلاد الحرية، وانك من عاداتك الشتم وهو فن بالنسبة إليك، وانا دافعت عن بنت بلادي”.