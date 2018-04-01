110 ملايين دولار إجمالي قيمة مشاريع الهلال الأحمر القطري في غزة حتى الآن 

الدوحة ـ “القدس العربي” ـ إسماعيل طلاي

أعلن الهلال الأحمر القطري عن تنفيذ وتمويل برنامج متكامل، بقيمة مليون دولار أمريكي، ضمن استراتيجيته لتطوير القطاع الصحي في قطاع غزة.



وقال الهلال الأحمر في بيان له الأحد، إن القيمة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ مليون دولار أمريكي، وسيتم تنفيذه على مدار عامين، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع .



وأضاف أن البرنامج يشمل عددا من التدخلات الصحية، أبرزها التعاقد مع استشاريين في تخصصات جراحة القلب وطب الأطفال حديثي الولادة والمسالك البولية، وكذلك إطلاق برنامجين رئيسيين لتطوير قدرات الكوادر المحلية، هما ماجستير الصحة النفسية بجامعة القدس فرع أبو ديس، ودبلوم التخدير والعناية المركزة بالجامعة الإسلامية هناك .



هذا، ويتم استضافة أطباء من قسم جراحة المسالك البولية للدراسة في دولة قطر، ضمن المنحة الأميرية التخصصية للأطباء الفلسطينيين، وذلك بهدف علاج المرضى وتقديم الخدمة لهم، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفلسطينية التي حرمت من الخروج والسفر للتدريب خارج غزة بسبب ظروف الحصار وإغلاق المعابر.